Kentte gündüz saatlerinde Van Gölü'nün mavisi, dağların eteklerine yayılan ışık ve şehrin hareketliliği dikkat çekerken; akşam çöktüğünde ise gökyüzünün kızıl tonları ve şehrin ışıkları adeta büyüleyici bir manzara oluşturuyor.

Gündüzleri masmavi gökyüzü ve geniş coğrafyasıyla huzur veren Van, geceleri ise parıldayan ışıkları, sakin sokakları ve göl üzerinde oluşan yansımalarıyla kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Şehrin farklı noktalarında ortaya çıkan bu doğal güzellikler, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Van, gece ve gündüz değişen atmosferiyle her an keşfedilmeyi hak eden özel şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.