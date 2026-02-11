Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, gıda güvenliği kapsamında yürütülen denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl kasım ayına kadar 8 bin 113 görevliyle 1 milyon 362 bin 867 denetim gerçekleştirildiğini belirten Kaya, bu süreçte 32 bin 988 uygunsuzluk tespit edildiğini söyledi. Denetimler sonucunda 572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uygulandı.

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

2025 yılı Ramazan ayı denetimlerine de değinen Kaya, 1-30 Mart tarihleri arasında yaklaşık 200 bin denetim yapıldığını ve 3 bin 961 işletmeye idari para cezası kesildiğini aktardı.

Ramazan öncesinde denetimlerin artırıldığını vurgulayan Kaya, “Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ 474 BİN İLE 4,7 MİLYON LİRA ARASINDA CEZA

Taklit ve tağşiş konusunda “sıfır tolerans” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Kaya, 2026 yılı değerlendirmeleri kapsamında cezai yaptırımların 474 bin liradan başlayıp 4 milyon 740 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.

Riskli işletmelerde denetim sıklığının artırıldığını kaydeden Kaya, “Her işletme yılda en az bir kez denetleniyor. Ancak taklit ve tağşiş tespit edilen yerlerde denetim aralığını daha da daraltıyoruz” diye konuştu.

KAPATMA YETKİSİ BAKANLIĞA GELEBİLİR

Bakanlığın yeni bir kanun değişikliği üzerinde çalıştığını açıklayan Kaya, para cezalarının daha da artırılmasının planlandığını söyledi.

Taklit ve tağşişli ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek için kapatma cezalarının uygulanma sürecinin hızlandırılacağını belirten Kaya, “Anlık kapatma kararları şu an adli makamlara bırakılmış durumda. Ancak davaların uzun sürmesi nedeniyle bu yetkinin bakanlık bünyesine alınması öngörülüyor. Böylece kapatma cezaları daha hızlı uygulanabilecek” ifadelerini kullandı.