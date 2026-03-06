Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışının yarın ve Pazar günü de yer yer sürmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Havaların da soğuk seyrettiği Van ve bölge illeri için buzlanma ve don uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir uyarı da yine çığ tehlikesine ilişkin olarak şu ifadelerle yapıldı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı