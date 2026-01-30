Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Van’da bugün kar yağışlı sistemin etkili olması, yer yer ise havanın çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Öte yandan çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı uyarısına karşı uyarılar da tekrarlandı.

Meteoroloji tarafından çığ tehlikesine ilişkin yapılan uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Buzlanma ve don olayına karşı ise şu uyarı yapıldı:

“Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı