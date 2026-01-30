Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi'ndeki 1. Kemer'de devrildiği belirtildi.

Olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, "Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 kişinin tedavileri devam etmektedir. Kazada ağır yaralanan 2 jandarma personelimizin durumları, hastanede yapılan müdahalenin ardından stabil hale gelmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

Adalet Bakanı Tunç'tan kazaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Tunç, "Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde jandarma ve kurum personeli ile hükümlü ve tutukluların bulunduğu ring aracının kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar temenni ediyorum."