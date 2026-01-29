Van’da önümüzdeki birkaç gün aralıklarla kar yağışı beklenirken, özellikle yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan buzlanma ve don olayına ilişkin de uyarı tekrarlandı.

Meteoroloji tarafından çığ tehlikesine ilişkin yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilirken, buzlanma ve don olayına ilişkin de; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” hatırlatması yapıldı.