Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren ve son on yılın en yüksek yağış miktarına ulaşan kar yağışı, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aşarken, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geliyor.

"Ekipler teyakkuzda, vatandaşlar dayanışma içinde"

Belediye ve karayolları ekiplerinin ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü gece gündüz mesaisi devam ederken, yoğun yağış nedeniyle ara arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. İlçenin Esentepe Mahallesi ile Pizok TOKİ konutları 1. etap arasındaki güzergahta seyreden bir araçlar, yoğun kar birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını hareket ettiremeyen sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Elleriyle ve küreklerle kar kütlelerini temizleyen mahalle sakinleri, saatler süren hummalı bir çalışmanın ardından her iki aracı da saplandıkları yerden çıkardı. Kurtarma operasyonunun ardından yoluna devam eden sürücüler, dondurucu soğuğa rağmen kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

"Meteorolojik uyarılar sürüyor"

İlçe genelinde yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.