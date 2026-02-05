Edinilen bilgilere göre, 43 günlük E.B. isimli bebek, kalp ve damar cerrahisi ihtiyacı nedeniyle İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Aynı uçak ambulansla, 3 aylık N.Y. isimli bebek ise atriyoventriküler septal defekt tanısıyla İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne gönderildi.

Hasta sevkleri kapsamında ambulans uçak Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı, gerekli işlemlerin ardından hastalar İstanbul’daki ilgili sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı.