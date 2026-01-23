Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Nazime Alioğlu (63), göğüs ağrısı şikâyetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın sol akciğerinin üst lobunda kitle tespit edilmesi üzerine cerrahi müdahale kararı alındı. Hastanede gerçekleştirilen operasyonda, sadece tek bir küçük kesiden ilerletilen kamera ve ileri teknolojik cerrahi ekipmanlar kullanıldı. Bu yöntemle hastanın sol üst akciğer lobu (lobektomi) tamamen kapalı olarak başarıyla alındı. Uniportal VATS tekniğinin, klasik açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sunduğu belirtildi. Operasyon sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğu ve taburculuğunun planlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva, hastanın göğüs ağrısı şikâyetiyle polikliniğe başvurduğunu belirtti. Op. Dr. Şığva, "Yapılan tetkiklerde hastanın sol akciğerinin üst lobunda kitle tespit edildi. Bunun üzerine cerrahi müdahale kararı alındı. Bölgede nadir yapılan ve hastanemizde ilk kez uygulanan tek kesiden kapalı ameliyat (Uniportal VATS) yöntemiyle hastanın sol akciğer üst lobu başarıyla çıkarıldı" dedi.

Ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirilmesi sayesinde hastanın ameliyat sonrası konforunun arttığını dile getiren Şığva, "Hastanın ağrısı daha az oldu ve hastanede yatış süresi kısaldı. Genel durumu iyi olan hastamızın yarın taburcu edilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Uniportal VATS yönteminin dünyada yaygın olarak kullanılan cerrahi tekniklerden biri olduğunu belirten Şığva, "Normalde kapalı akciğer ameliyatları iki ya da üç farklı kesiden yapılırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastanemizde bu operasyon tek bir kesiden başarıyla gerçekleştirildi" diye konuştu.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve yapılan başarılı ameliyatın ardından annesinin sağlığına kavuştuğunu ifade eden Haşim Alioğlu isimli hasta yakını ise operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve Op. Dr. İlknur Aydar’a teşekkür etti.