Sağlık Bakanlığı SAHOM koordinasyonunda, uçak ambulansla iki ayrı hasta nakli gerçekleştirildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yenidoğan U.A.E., kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle ileri tedavi amacıyla İzmir Şehir Hastanesi’ne uçak ambulansla sevk edildi.

Aynı uçak ambulansın dönüşünde ise Konya Selçuklu Üniversitesi Hastanesi’nden kalp ameliyatı sonrası tedavisi süren 4 aylık C.A., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. SAHOM tarafından organize edilen nakiller kapsamında uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaparken, hasta burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye sevk edildi.