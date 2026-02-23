İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Van'da bu yıl yoğun katılımla gerçekleşiyor. Yukarı Norşin Camii Hatibi Yunus An'ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatipleri ile hafızların tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

İHA muhabirine konuşan Yukarı Norşin Camii Hatibi Yunus An, mukabele geleneğinin Peygamber Efendimiz döneminden itibaren günümüze kadar yoğun ilgiyle devam ettiğini belirtti. Camii Hatibi An, "Mukabele, ilk olarak Hazreti Peygamber ile Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Hakîm'i karşılıklı olarak; birinin okuması, diğerinin dinlemesi ve ardından yer değiştirmesi suretiyle, istişare ederek okumaları şeklinde başlamıştır.

Bu gelenek elhamdülillah asırlardır sürdürülmekte; bugün de camimizde, Türkiye'deki 90 bin camide ve dünyanın birçok Müslüman ülkesinde yaşatılmaya devam etmektedir. Cenab-ı Hak bu güzelliği ebediyete kadar, kıyamete dek yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah" dedi.

Yukarı Norşin Camii'nde hem öğle hem de ikindi namazlarından sonra mukabele yapıldığını ifade eden An, "Elhamdülillah cemaatimizin yoğunluğu ve katılımı bu konuda oldukça sevindiricidir. Özellikle bayan kardeşlerimiz de sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı bir mekânda bulunan Kur'an kursumuzun okuma salonunda günde iki kez tilavetlerini gerçekleştirmektedir. Bu Kur'an ayında Kur'an'la sürekli hemhâl olmak, onun ruhunu yaşamak; sadece tilavet etmekle kalmayıp anlamaya çalışarak hayatımıza tatbik etmek en büyük kazancımız olacaktır inşallah" diye konuştu.