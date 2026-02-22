Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2025 yılına ilişkin açıkladığı marka istatistik verilerine göre, Türkiye genelinde 164 bin 657 marka başvurusu yapıldı. Aynı dönemde Van’dan yapılan marka başvurusu sayısı ise 372’de kaldı.

Bu dönemde 68 bin 588 marka başvurusu ile en fazla marka başvurusu yapılan il İstanbul olurken, Ardahan 34 başvuru ile listenin son sırasında yer aldı.

1995–2025 dönemine ait verilere göre Van, 30 yıllık süreçte en yüksek marka başvurusunu 381 başvuru ile 2024 yılında gerçekleştirdi. 2025 yılında ise 372 başvuru ile bugüne kadarki en yüksek üçüncü başvuru sayısına ulaşıldı.

Van’da 30 yıllık süreçte başvurulan toplam marka sayısı ise 4 bin 281 olarak kaydedildi.