Ramazan ayının başlaması ile birlikte Van genelinde cadde ve sokak başlarında kurulan stantlarda çiğköfte satışı yapılıyor. Farklı zamanlarda genellikle çiğköfte dükkânlarında satılan ürün, Ramazan ayı ile birlikte adeta her köşe başında kurulan stantlarda satılıyor.

İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan çiğköfteye Vanlılar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle iftar saatine yakın zamanlarda çiğköfte tezgâhlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

FİYATLAR 90 TL İLE 600 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kentte çiğköfte fiyatlarının geniş bir aralıkta olması ise dikkat çekiyor. Bazı işletmeler dürüm veya kilo bazlı satışlarını 90 TL’den başlatırken, bazı yerlerde kilo fiyatının 600 TL’ye kadar çıktığı görülüyor. İşletmeciler fiyat farkının kullanılan malzeme kalitesi, porsiyon gramajı ve sunum çeşitliliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ancak fiyatlar arasındaki uçurum vatandaşların kafasında soru işareti oluşturuyor. Düşük fiyatlı ürünlerde malzeme kalitesinin nasıl olduğu merak edilirken, bazı vatandaşlar “Bu kadar fiyat farkı normal mi?” sorusunu dile getiriyor. Ancak 600 TL’nin de çiğköfte için çok pahalı bir fiyat olduğunu söyleyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla.

SADECE ÇİĞKÖFTECİLER DEĞİL, FARKLI ESNAF GRUPLARI DA ÇİĞKÖFTE SATIYOR

Ramazan ayında sadece çiğköfte dükkânları değil, farklı sektörlerden birçok esnaf da geçici stantlar açarak çiğköfte satışı yapıyor. Çiğköfte satışı, bazı esnaflar için Ramazan ayına özgü bir ek gelir kapısı haline geliyor.

Vatandaşlar ise hem fiyat hem de hijyen konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle açık alanda yapılan satışlarda ürünlerin muhafaza koşulları ve üretim şartları merak konusu oluyor.