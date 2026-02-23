Haftanın ilk iş gününde piyasaların açılışında altının hareketlendiği görüldü.

Altın, jeopolitik riskler ve beklentilerin altında kalan ABD verilerinin desteğiyle haftayı yükselişle tamamladı ve yeni haftaya da yükselerek devam etti.

Haftanın son günlerinde ABD’den gelen beklentilerin altındaki ekonomik veriler ve tarifelere yönelik belirsizliklerin yeniden gündeme gelmesi, ons altına haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazandırdı.

ONS ALTIN: 5 BİN 154 DOLAR

Ons altın geçen haftada sürdürdüğü seyrin üzerine çıkarak 5 bin 154 dolara kadar yükseldi. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 263 liraya çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 263 lira

Çeyrek altın: 12 bin 317 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 189 lira

Tam altın: 49 bin 271 lira

Yarım altın: 24 bin 641 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları yükseliş seyrini devam ettirdi.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,8408 lira

Euro: 51,8842 lira

Sterlin: 59,2759 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin düşüşe devam ediliyor.

Bitcoin bugün yüzde 4,37 düşüşle 65 bin 7,7 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞ

Ons gümüşün önceki hafta kapanışı Önceki kapanış 84,62750 dolarken, bugün 87,8331 dolara kadar çıktı. Gram gümüş de önceki kapanışı olan 119,1821 liradan 122,57 liraya yükseldi.