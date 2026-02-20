Edinilen bilgiye göre kaza, Oto Sanayi Sitesi ışıklarında gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 BE 178 plakalı Citroen marka hafif ticari kapalı kasa kamyonetin öğrenilemeyen bir neden dolayı kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.