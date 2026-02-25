Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu bölgede incelemelerde bulundu

Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.

Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bu arada F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.

İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir."

CHP Genel Başkanı Özel'den taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'den, Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan şehit pilot için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.