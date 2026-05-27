KKKA hastalığının ciddi risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Karakeçili, özellikle haziran ve temmuz aylarında vaka yoğunluğunun arttığını söyledi. Kenelerin çıplak elle çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Karakeçili, kırsal alanlarda kapalı kıyafet tercih edilmesini ve vücudun düzenli kontrol edilmesini önerdi.

Yağışların ardından havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kenelere karşı uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle kene ısırmaları sonucu görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ciddi sağlık riski oluşturduğu belirtildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, ilkbahar ve yaz aylarında kene vakalarının arttığını söyledi.

Karakeçili, özellikle haziran ortası ve temmuz aylarında vaka yoğunluğunun yükseldiğine dikkat çekerek, bu yıl kene popülasyonunun fazla olduğunu ifade etti.

“KENEYE MARUZ KALANLAR HASTANEYE BAŞVURSUN”

Keneye maruz kalan vatandaşların en kısa sürede sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiğini belirten Karakeçili, hastaneye ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Karakeçili, “Eldiven ya da poşet yardımıyla cımbız kullanılarak uygun şekilde çıkarılmasını öneriyoruz” dedi.

KAPALI KIYAFET UYARISI

Kırsal alanlarda kapalı kıyafet tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Karakeçili, “Kapalı ayakkabı giyilmeli ve pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı. Çünkü keneler yerden gelerek vücudumuza tutunuyor. Ayrıca vücudun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kenelere karşı koruyucu spreylerin de kullanılabileceğini belirten Karakeçili, vatandaşların panik yapmadan bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.