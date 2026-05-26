Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416 bin 689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5 bin 506 evde sağlık personelimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 3 bin 813 ekibimiz ve 40 bin 3 çalışanımız ile birlikte toplam 462 bin 198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum."