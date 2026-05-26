Uzman kasaplar hem toplum sağlığının korunması hem de olası kazaların önüne geçilmesi için kurban kesimlerinin hijyenik ortamlarda ve işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğini söylüyor.

Van’da uzun yıllardır kasaplık yapan Bekir Baday, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, gelişigüzel alanlarda yapılan kesimlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

“KESİMLER HİJYENİK ALANLARDA YAPILMALI”

Kurbanlık hayvanların uzman kasaplar tarafından kesilmesi gerektiğini belirten Baday, belediyelerin belirlediği kesim alanlarının tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Kurbanlık hayvanlar uzman kasaplar ve ekipler tarafından hijyenik alanlarda, mümkünse mezbahalarda kesilmeli. Özellikle belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarının tercih edilmesi çok daha sağlıklı olur. Gelişigüzel cadde, sokak veya bahçelerde kesim yapılmamalı. Sağlık açısından buna mutlaka dikkat edilmelidir.” dedi.

“KÖR BIÇAK KULLANILMAMALI”

Kurban kesiminde kullanılan ekipmanların önemine de değinen Baday, kör bıçakların hem hayvana eziyet verdiğini hem de kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Baday, “Kurban kesiminde kesinlikle kör bıçak kullanılmamalı. Keskin bıçak hem daha sağlıklı hem de daha güvenli bir kesim sağlar. Maalesef bazı vatandaşlar hiçbir deneyimi olmadığı halde eline bıçağı alıp kurban kesmeye çalışıyor. Sonrasında hem kendilerini yaralıyorlar hem de hayvana eziyet ediliyor. Kasaplık herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu iş mutlaka ehil kişilere bırakılmalı.” ifadelerini kullandı.

“KURBAN KESİMİ ŞAKAYA GELMEZ”

Kurban kesiminde yaşanan kazalara dikkat çeken kasap Baday, “Kurban kesimi şakaya gelmez. Kazara kopacak bir tendon, insanın ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Bu yüzden işi bilmeyen vatandaşlar kurban kesimiyle uğraşmamalı. Kurbanlık hayvanların uzman kişiler tarafından kesilmesini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

“ET HEMEN DOLABA KONULMAMALI”

Kesilen etin muhafaza edilme şeklinin de önemli olduğunu vurgulayan Baday, “Kesilen et sıcak şekilde kesinlikle buzdolabına konulmamalı. Etin en az 2 ila 5 saat arasında kendi halinde dinlendirilmesi gerekiyor. Dinlendikten sonra dolaba kaldırılması hem sağlık hem de lezzet açısından daha iyi olacaktır. Ayrıca kurban eti ilk gün hemen tüketilmemeli. Et en az bir gün dinlendirildikten sonra pişirilip tüketilmeli.” dedi.

Kasap Bekir Baday, son olarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Vatandaşlarımız kurbanlarını İslami usullere göre kesmeli. Özellikle hayvanın gırtlak altından kesilmesine dikkat edilmeli. Hem dini kurallara uygun hem de hijyenik bir kesim yapılması gerekiyor. Lütfen işi bilmeyen kişiler kurban kesmeye çalışmasın. Ciddi yaralanmalar yaşanabiliyor.”