Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde kentin birçok noktasında kurulan tezgahlar, adeta bayram klasiği haline geldi. Giyimden şekere, kuruyemişten temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün satışa sunulduğu tezgahlar cadde ve sokakları doldurdu.

Bayram hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu.

VAN’DA CUMHURİYET CADDESİ BUGÜN DE TRAFİĞE KAPATILDI

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Arife günü itibarıyla kent merkezi adeta dolup taşarken, vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Dün başlayan uygulama bugün de devam ederken cadde sabah saatlerinden itibaren araç girişine kapatıldı.

CADDE SOKAKLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Vatandaşlar bir yandan canlı hayvan pazarlarında kurbanlık seçerken, diğer yandan ev ihtiyaçlarını karşılamak ve bayramda ağırlayacakları misafirler için hazırlık yapıyor. İşlerini son güne bırakan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk özellikle Cumhuriyet Caddesi’nde dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde esnaf tezgahlarını kurarken, öğleden sonra kalabalık daha da arttı. Kent merkezindeki ara sokaklar ve caddelerde de yoğunluk yaşandı.

ÇARŞIDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Alışveriş hareketliliğiyle birlikte kentte araç trafiği yoğunluğu da arttı. Kent merkezine alışveriş için akın eden vatandaşlar özellikle şehir merkezine yakın caddelerde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. İkinisan, Van AVM civarı, Maraş Caddesi, Beşyol, Sıhke Caddesi, İskele Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere birçok noktada trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Özellikle otopark yetersizliği nedeniyle bazı sürücülerin çift sıra park yapması da trafik yoğunluğunu artırdı. Bayram öncesi yaşanan hareketlilik hem esnafın yüzünü güldürdü hem de kentte bayram atmosferini hissettirdi.