Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan kurban alışverişi yaparken, diğer yandan giyim, şeker, tatlı ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için kent merkezine akın etti.

Özellikle işlerini son günlere bırakan vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın ederken yeni kıyafet alanlar ise terzilerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların özellikle giyim konusunda son dakika düzenlemeleri ve tadilat işlemlerini bayram arifesine bırakması nedeniyle terziler yoğun mesai yapıyor.

Yaklaşık bir hafta önce başlayan hareketliliğin son günlerde daha da arttığını belirten terziler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade etti. Esnaf, eski bayram yoğunluklarının yaşanmadığını ancak yine de ciddi bir hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Van’da yaklaşık 15 yıldır terzilik yapan ve küçük yaşlardan itibaren mesleğin içinde olduğunu söyleyen Terzi Mustafa Yalçın, bayram yoğunluğunun günler öncesinden başladığını belirtti.

“VATANDAŞLAR SON GÜNE BIRAKMAYI SEVİYOR”

Terzi Yalçın, “Yaklaşık bir haftadır yoğunluğumuz var. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız terzi işlerini son güne bıraktıkları için arife günü yoğunluğumuz daha da artıyor. Özellikle ilçelerden gelen vatandaşlarımızın yoğunluğu fazla oluyor. Birçok meslek kolunda olduğu gibi biz de neredeyse bayram namazına kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımız işleri son saatlere bırakmayı seviyor.” dedi.

“GENÇLER HAZIR GİYİMİ TERCİH EDİYOR”

Hazır giyimin yaygınlaşmasının işleri olumsuz etkilediğini kaydeden Yalçın, “Eskiden insanlar bayramlarda özel elbise diktirirdi. Şimdi ise hazır giyim oldukça yaygınlaştı. Nadiren özel kıyafet diktiren oluyor onlar da genellikle ileri yaşlardaki vatandaşlar. Gençler daha çok hazır giyimi tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alışverişlerini genellikle son bir iki güne bıraktığını söyleyen Yalçın, “Çoğu kişi terzi işlerini son günlerde getiriyor. Biz de gün boyu dükkanı açık tutuyoruz. Hatta bazı bayramlarda sabahladığımız bile oluyor.” diye konuştu.