Yarın Kurban Bayramı başlayacak.

Uzmanların, tatile ve ziyaret için kendi aracıyla hareketsiz uzun yola çıkacak, bol bol et ve tatlı tüketeceklere şimdiden uyarıları var.

Bayram ve uzun tatil dönemlerinde özellikle yolculuk, beslenme değişiklikleri ve hareketsizlik nedeniyle önemli sağlık risklerinin göz ardı edilebildiğini belirten uzmanlar, sağlıklı bir tatil geçirmek için uyarılarda bulundu.

Uzun tatil sürelerinde bazı sinsi sağlık problemlerinin kendisini ortaya çıkartmadığı ya da vatandaşlar tarafından ihmal edildiği dönemler olabildiğini ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Ömer Jaradat, özellikle uzun yolculuklarda hareketsizliğin ciddi riskler ortaya çıkartabileceğini söyledi.

"SİNSİ SAĞLIK PROBLEMLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Ömer Jaradat, "Uzun tatiller aslında sağlık sorunlarının özellikle bazı sinsi sağlık problemlerinin göz ardı edildiği dönemlerdir. Yani bunlar birkaç şekilde sıralanabilir. İlk olarak bu uzun tatil döneminde uzun mesafelerce memlekete gitmek için veya tatile gitmek için tabii yollarda olan vatandaşlarımız olacak.

Tabii bu noktada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Hareketsiz uzun süren, saatler boyunca süren yolculuklarda özellikle kronik hastalığı olan bireylerde bacaklarda ve uyluklarda oradaki damarlarda pıhtı oluşma riski söz konusu olabilir. Bu noktada da tabii ki vatandaşlarımızın 2-3 saatlik sürüş süreleriyle beraber mola vermelerini, özellikle bu mola dönemlerini aktif olarak kullanmalarını yani bacaklarını hareket ettirerek geçirmelerini şiddetle tavsiye ederiz.” dedi.

"KALP KRİZİ BAYRAM VEYA TATİL DİNLEMEZ"

Göğüs ağrısı ve baskı hissi gibi şikayetlerin önemsenmesi gerektiğine dikkat çeken Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Jaradat, "Kalp krizi bayram veya tatil dinlemez. Her zaman riski aynıdır ancak şöyle bir durum söz konusu, özellikle kronik hastalığı olan yaşlı hastalarımız, tansiyon ve diyabet ve bilinen kalp hastalığı olan hastalarımızda yine bayram geldi diye bu tarz semptomlar yani göğüs ağrısı gibi baskı tarzında göğüs ağrılarının olması veya 'göğsüme fil oturuyormuşçasına' bir baskı hissi gibi ifadeler söz konusu olursa bu tarz ağrılar olduğu takdirde bunlar önemlidir, göz ardı edilmemelidir." şeklinde konuştu.

FELÇ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Bayram döneminde artan et ve tuz tüketimi, sıcak hava ve yetersiz sıvı alımının da riskleri artırabileceğini dile getiren Jaradat, "Bayramda artmış bir et tüketimi söz konusu olacak. Artmış bir tuz tüketimi olabilir. Havalar sıcak, yetersiz sıvı alımı söz konusu olabilir ve tabii ki kurbanın işleminin kendisi, kesim işleminin kendisi de tabii ki belirli bir efor gerektiren bir işlem.

Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki özellikle riskli hastalarımızda, yaşlı hastalarımızda dakikalar içerisinde gelişen ve tamamen çözülse bile önemli olabilen işte yüzün bir yarısında kayma veya ani olarak tek bir kolda, bacakta ani güçsüzlükler, konuşmada peltekleşme, konuşulanları anlayamama gibi durumlar bunlar felç belirtileri olabilir ve tabii ki bunlar önem arz etmektedir." diye konuştu.

UYARILAR

Uzun süre hareketsiz şekilde araç kullanmayın.

Her 2-3 saatte bir mola verip kısa yürüyüş yapın.

Bacakları hareket ettirerek pıhtı riskini azaltın.

Kronik hastalığı olanlar yolculuk sırasında daha dikkatli olsun.

Göğüs ağrısı ve baskı hissini önemseyin.

“Göğsüme fil oturuyormuş gibi” hissi yaşanırsa ihmal etmeyin.

Kalp krizi belirtilerinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

Bayramda aşırı et ve tuz tüketiminden kaçının.

Sıcak havalarda yeterli miktarda su tüketin.

Ağır efor gerektiren işlerde kendinizi zorlamayın.

Ani yüz kayması, kol veya bacakta güçsüzlük gibi belirtilere dikkat edin.

Konuşmada bozulma ve söylenenleri anlayamama durumlarını ciddiye alın.

Felç belirtileri görüldüğünde acil destek alın.