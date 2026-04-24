Van’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Peugeot Sevimli Bayii tarafından bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, bayiye ait park halindeki araçları boyayarak bayram coşkusuna farklı bir şekilde katıldı.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen çocuklar, kendilerine verilen boyalar ve fırçalarla araçların dış yüzeylerine çeşitli çizimler yaptı.

Farklı renklerin kullanıldığı çalışmalarda araçlar kısa sürede değişik desenlerle kaplandı. Çocukların yaptığı çizimler araçların görünümünü değiştirirken, etkinlik boyunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinliğe katılan çocuklar boyama çalışmasını tamamladıktan sonra etkinlik sona erdi.