Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan 2025 yılı istatistiklerine göre, yıl içinde kurulan şirketlerin sahip olduğu sermaye tutarlarına ilişkin dağılım açıklandı. Verilerde Türkiye genelinin yanı sıra iller bazında, Van’da kurulan şirketlerin sermaye dağılımına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Türkiye genelinde 2025 yılında kurulan şirket sayısı 113 bin 779 olarak kaydedildi. Bu şirketlerin toplam yıllık sermayesi 473 milyar 768 milyon 587 bin 178 TL oldu. Aynı dönemde Van’da kurulan şirket sayısı 545 olarak açıklandı. Bu şirketlerin toplam yıllık sermayesi ise 2 milyar 247 milyon 60 bin TL olarak kayıtlarda yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2025 yılında kurulan şirketlerin toplam yıllık sermayesi incelendiğinde, en yüksek payın 4 milyar 169 milyon 405 bin TL ile Malatya’ya ait olduğu görüldü. Malatya’yı 2 milyar 747 milyon 160 bin TL’lik toplam sermaye ile Elazığ izledi, üçüncü sırada 2 milyar 545 milyon 565 bin 387 TL ile Muş yer aldı. Aynı verilerde Van’ın, 2 milyar 247 milyon 60 bin TL’lik toplam yıllık sermaye ile bölge genelinde dördüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Türkiye geneline bakıldığında, 2025 yılında kurulan şirketlerin toplam yıllık sermayesi açısından 177 milyar 36 milyon 108 bin 257 TL ile İstanbul ilk sırada yer aldı. En düşük toplam sermaye ise 84 milyon 400 bin TL ile Bayburt’ta kaydedildi. Aynı verilerde Van’ın, Türkiye genelinde kurulan şirketlerin toplam yıllık sermayesi bakımından 32. sırada yer aldığı belirtildi.