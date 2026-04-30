Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla, Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlemesi için hazırlanan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 2 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacak.

BÜTÜNCÜL BİR YOL HARİTASI SUNACAK

İnsan odaklı ve aile merkezli anlayışla bütüncül bir yol haritası sunacak olan Vizyon Belgesi, aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alacak. Uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan Vizyon Belgesi, aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girecek, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.

Diğer yandan, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi' tanıtım programında, '2025 Aile Yılı'na katkı sağlayanlar ile kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek. Programda ayrıca 'Türkiye'nin Ritmi: Hikayemiz Yarım Kalmayacak' başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak, nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekecek.