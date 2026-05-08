Etkinlikte konuşan İzkolektif Tiyatro Topluluğu Yönetmeni ve Eğitmeni Cihat Ölmez, Van'da tiyatroya farklı bir soluk kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, ilk oyunları olan "Benden Sonra Ölüm Gelir" adlı eseri seyirciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kısa sürede genç ve dinamik bir ekiple dört temsil gerçekleştirdiklerini ifade eden Ölmez, tüm oyunların kapalı gişe oynandığını belirtti. Van seyircisinin nitelikli tiyatroya olan ilgisinin kendilerini motive ettiğini kaydeden Ölmez, "Van seyircisinin derinlikli tiyatroya olan özlemini bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Oyunun insanın iç dünyasına, yalnızlığına ve hayatla ölüm arasındaki ince çizgiye dokunduğunu ifade eden Ölmez, "Seyirciye sadece eğlence sunan değil aynı zamanda düşündüren ve iz bırakan yapımlar ortaya koymayı hedefledik. Van'da tiyatronun gelişmesi ve gençlerin sanatla daha fazla buluşması adına uzun vadeli bir tiyatro anlayışı oluşturmak istiyoruz.

Bizim için tiyatro sadece sahneye çıkmak değil; emek, disiplin, eğitim ve ruh meselesidir. Daha güçlü projelerle seyircinin karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ölmez, desteklerinden Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.