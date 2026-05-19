Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yapılacak denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurban Bayramı tatili döneminde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımlarının uygulanacağını ifade etti.

Uraloğlu, denetimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak. Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz."

"Denetimler sadece bayram dönemini kapsamıyor"

Çalışmaları, Bakanlık ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle yürüttüklerini belirten Uraloğlu, bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik denetimler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde yoğunluk beklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Denetimler sadece bayram dönemini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin şekilde devam etmektedir."