İRAN Silahlı Kuvvetleri’nin Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi’nin, lider Mücteba Hamaney’e ordu ve güvenlik birimlerinin hazırlık durumuna ilişkin rapor sunduğu bildirildi.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi ile bir araya geldi.

Görüşmede İran’ın askeri hazırlık kapasitesi, güvenlik durumu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Abdullahi, görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hem savunma hem de saldırı kapasitesi bakımından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Silahlı kuvvetlerin, ‘Amerika ve İsrail’in olası saldırılarına karşı en üst düzey hazırlıkta olduğunu’ kaydeden Abdullahi, “Düşman tarafından yapılabilecek herhangi bir stratejik hata, taciz veya saldırıya hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir” dedi.

Abdullahi, silahlı kuvvetlerin dini liderin talimatlarına tam bağlılıkla hareket ettiğini söyleyerek, İran’ın egemenliği ve milli çıkarlarının korunmasının altını çizdi.

Abdullahi, “İslam Devrimi’nin ideallerini, İran’ın egemenliğini ve halkını son nefesimize kadar savunacağız.

Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hamaney ise savaş sürecinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu dile getirdi.

Hazırlıkların ve verilen talimatların önemli sonuçlar doğurduğunu aktaran Hamaney, "Düşman unsurların hedeflerine ulaşması engellendi" diye konuştu.

İran lideri Hamaney’in görüşmenin sonunda, güvenlik ve askeri birimlere yönelik yeni talimatlar verdiği bildirildi.