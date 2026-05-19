Van’da faaliyet gösteren turizmci Murat Beyaz, İranlı turistlerin kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu ancak bu yıl ciddi sorunların yaşandığını anlattı. İran’a olan yakınlığın Van’ı İranlı turistler açısından cazip hale getirdiğini dile getiren Turizmci Murat Beyaz, savaş nedeniyle bu yıl turizm hareketliliğinde ciddi düşüş yaşandığını vurguladı.

“İRANLI TURİSTLER VAN EKONOMİSİNİ CANLANDIRIYOR ANCAK BU YIL DURUM FARKLI”

Beyaz, her yıl İranlı turistlerin Van ekonomisini canlandırdığını ancak bu yıl İran7ın içinde olduğu olağanüstü koşulların bu canlılığa ket vurduğunu dile getirerek; “Yılın her döneminde esnafın gözü kulağı İranlı turistte, çünkü çok yakınız. Onlar bize rahatça erişebiliyor, biz de onlara pazarlama konusunda kolayca ulaşabiliyoruz. İranlı turistler Van ekonomisini çok canlandırıyor. Sadece turizm sektörü değil, otellerden restoranlara, kafelerden giyim mağazalarına kadar birçok sektör bu hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Kentte oluşan ekonomik canlılık herkes tarafından hissediliyor.” dedi.

“BİRÇOK İŞLETME İŞLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BU HAREKETLİLİĞE GÖRE PLANLIYOR”

İranlı turistlerin Van’da alışveriş yaptığını, konakladığını ve şehirde günlerce vakit geçirdiğini belirten Beyaz, özellikle küçük esnafın bu hareketlilikten önemli ölçüde faydalandığını söyleyerek şunları anlattı:

“İranlı turistler yıl boyunca Van’a ilgi gösteriyor, alışveriş yapıyorlar, konaklıyorlar ve şehirde günlerce vakit geçiriyorlar. Bu durum da hem turizm sektörüne hem de kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Özellikle küçük esnaf açısından İranlı turist hareketliliği çok önemli bir yerde duruyor.

Birçok işletme işlerini büyük ölçüde bu hareketliliğe göre planlıyor. Ancak bu yıl yaşanan savaş süreci, sektörü olumsuz etkiledi, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında büyük oranda düşüş yaşandı. Bu durum özellikle esnaf açısından ciddi bir ekonomik kayba neden oldu. Van’daki hareketlilik gözle görülür şekilde azaldı, normalde yılın bu dönemlerinde çok daha yoğun bir tabloyla karşılaşıyorduk.”