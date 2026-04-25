AK Parti Van İl Başkanlığı Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen halk buluşmasında, kalp sağlığına ilişkin çeşitli başlıklar ele alındı. Programa katılan Vanlılar, alanında uzman isimlerden bilgi aldı.

Program kapsamında kalp hastalıklarından korunma yolları, kolesterol ve tansiyon kontrolü ile şeker hastalığının kalp sağlığı üzerindeki etkileri detaylı şekilde anlatıldı.

Uzmanlar, günlük yaşamda uygulanabilecek egzersiz önerileri ile sağlıklı beslenme ve kilo kontrolünün önemine değindi.

Kardiyoloji, dahiliye ve fizik tedavi alanlarında görev yapan uzmanlar ile diyetisyenlerin yer aldığı etkinlikte, vatandaşlardan gelen sorular da yanıtlandı. Katılımcılara, özellikle koruyucu hekimlik konusunda bilinçlenmenin önemi anlatıldı.

Programa AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ile Van İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun da katıldı.