Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Ocak 2025'te Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün 13 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Mutabakat Zaptı, mevcut hüküm ve koşullarıyla 13 Ocak 2026'ya kadar yürürlükte kalacak.