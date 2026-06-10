Van Gölü İlkokulu sınıf öğretmeni Bedirhan Kurt'un rehberliğinde, yaklaşık 8 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından olimpiyatlara katılan öğrenciler, matematik alanındaki yeteneklerini uluslararası platformda kanıtladı. Final sonuçlarına göre, Van Gölü İlkokulu öğrencisi Bilal Bakır dünya şampiyonu olurken, elde ettiği üstün başarı nedeniyle 20 Haziran'da prestijli bir üniversitede düzenlenecek ödül törenine onur konuğu olarak davet edildi.

Olimpiyatlarda İremsu Işık dünya 31'incisi, Nehir Karaman, Hevidar Bakır ve Meryem Zühre Turhan dünya 33'üncüsü oldu. Ayrıca Argeş Elçi Aslan dünya 120'ncisi, Eslem Aykut dünya 142'ncisi ve Hamza Bağış ise dünya 200'üncüsü olarak önemli dereceler elde etti.

Matematik öğretmeni eğitimdeki başarısını gittiği her yere taşıdı

Öğretmen Bedirhan Kurt, daha önceki görev yerlerinde de benzer başarı hikâyelerine imza attı. 2019 yılında Hakkari'de görev yaptığı dönemde, Türkiye Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavlarına hazırladığı 11 öğrencisi finalist olurken, ikisi derece elde ederek önemli okullara yerleşti. Ardından İstanbul Esenyurt'taki Yusuf Aktaş İlkokulu'nda görev yaptığı sırada ise öğrencilerini uluslararası Matematik ve Fen Olimpiyatları'na hazırlayarak yüzde 0,73'lük dilimle dünya finallerine taşıdı ve beş öğrencisinin dünya derecesi kazanmasını sağladı.

Yaklaşık 8 ay önce Van'da göreve başlayan ve önceki görev yerleri olan Hakkari ile İstanbul'daki başarılarını Van Gölü İlkokulu'na da taşıyan sınıf öğretmeni Bedirhan Kurt, öğrencilerini dünya çapındaki olimpiyatlara hazırlayarak büyük bir başarı hikâyesine imza attı.

"Öğrencim Bilal Bakır dünya şampiyonu oldu"

İHA muhabirine konuşan matematik öğretmeni Bedirhan Kurt, imkansızlıklar içerisinde yaklaşık 8 ay boyunca hafta sonları da dahil olmak üzere öğrencilerini matematik olimpiyatlarına hazırladığını belirtti. Matematik öğretmeni Kurt, "Okul müdürümüzün katkılarıyla, imkansızlıklar içerisinde çalışarak öğrencilerimizi yetiştirdik ve yarı finalde 9 öğrencim finalist oldu.

Bu 9 öğrencimden 5'i, tüm soruları doğru cevaplayarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. 9 Mayıs'ta gerçekleşen matematik olimpiyatları finalinde ise bu 9 öğrencimin dördü dünyada ilk 30'a girdi. Ayrıca öğrencim Bilal Bakır, dünya şampiyonu oldu. Kendisi prestijli bir üniversite tarafından onur konuğu olarak davet edildi ve 20 Haziran'da ödül töreni yapılacak" dedi.

"Öğrencilerimin çok zeki olduğuna inanıyorum"

Bölgedeki öğrencilerin çok zeki olduğuna dikkat çeken Kurt, "Bir öğretmen vicdani davranmalı. Öğretmende, öğrencinin kendi çocuğu olduğu hissiyatı varsa başarı kaçınılmazdır. Eğitim bilimci Benjamin Bloom'un, hayatımın her alanında özümsediğim şu sözünü kendime şiar edindim: ‘Gerekli ortamlar ve gerekli şartlar sağlandığı müddetçe öğrenemeyecek hiç kimse yoktur.' Bu çevredeki öğrencilerimin genelinin çok zeki olduğuna inanıyorum; yeter ki birileri onlara dokunsun" diye konuştu

"Öğretmenimin hakkı asla ödenmez"

Dünya şampiyonu olan Bilal Bakır ise başarısında öğretmeninin emeğinin büyük olduğunu ifade ederek, "Bedirhan hocamın sayesinde bu sınavı kazandım. 7-8 ay boyunca tatil demeden bizi çalıştırdı. Final sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum, kendisinin hakkı asla ödenmez" şeklinde konuştu.

Matematik olimpiyatlarında dereceye giren Nehir Karaman da öğretmenleri sayesinde matematiği daha çok sevmeye başladığını belirterek, sürecin oldukça verimli ve eğlenceli geçtiğini dile getirdi.