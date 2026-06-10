Necdet Takva, yeniden Van TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı. Basın mensupları, oda üyeleri ve iş insanlarının katıldığı toplantıda konuşan Takva, Van'ın ticaret, turizm ve sınır ticareti alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

“TÜRKİYE’NİN ÖRNEK KURUMLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİK”

Göreve geldikleri günden bu yana Van'ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirten Takva, Van TSO'nun bugün Türkiye'nin örnek kurumlarından biri haline geldiğini ifade etti. Elde edilen başarıların ortak bir emeğin sonucu olduğunu dile getiren Takva, “Bugün ulusal ve uluslararası alanda ödüller alan, Türkiye'nin en başarılı odaları arasında gösterilen bir kurumdan söz ediyorsak, bunda tüm kurul ve organ üyelerimizin emeği vardır.” dedi.

Konuşmasında sınır ticareti ve Kapıköy Gümrük Kapısı'na ayrı bir parantez açan Takva, Van ekonomisinin gelişiminde İran ile kurulan ilişkilerin önemli rol oynadığını vurguladı.

“KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI 7/24 HİZMET VERİYOR”

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernleşmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Takva, "Geçmişte günlük 6 saat hizmet veren Kapıköy Gümrük Kapısı, yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde bugün 7 gün 24 saat hizmet veren bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm sadece sınır kapısının değil, Van'ın ticaret kapasitesinin de büyümesine katkı sağladı.” diye konuştu.

Takva, İran ile geliştirilen ilişkilerin kente önemli ekonomik katkılar sunduğuna işaret ederek, “Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda her yıl yaklaşık 1 milyon İranlı turist Van'ı ziyaret ediyor. İranlı üye sayımızı 30'dan 800'e çıkardık. Van artık sadece bir sınır kenti değil, bölgesel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geliyor.” diye kaydetti.

“VAN İÇİN YENİ FIRSATLAR OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yeni dönemde de sınır ticaretini geliştirecek projelere ağırlık vereceklerini vurgulayan Takva, “İran'da yazdığımız başarı hikayesini Irak Kürdistan Bölgesi ve Ermenistan pazarlarına taşımak istiyoruz. Van'ın dış ticaret ağını genişleterek yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'na ihtisas yetkisi kazandırmak istediklerini belirten Takva, “Tam donanımlı bir gümrük laboratuvarının kurulması ve ihtisas gümrüğü yetkisinin alınması, dış ticaret süreçlerini hızlandıracak ve Van'ın rekabet gücünü artıracaktır.” şeklinde konuştu.

Takva, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelere de değinerek, “Van'ın üretim, ticaret ve ihracat kapasitesini artıracak birçok hedefimiz bulunuyor. Besi OSB'nin tamamlanmasını, Jeotermal Sera OSB'nin kurulmasını ve Gelincik, Güzereş ile Çaldıran Çilli STM projelerinin hayata geçirilmesini istiyoruz. İş dünyamızın uzun süredir gündeminde olan ekspertiz ve finansmana erişim sorunlarının çözülmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Kentimizin ticaret ve turizm potansiyelini artıracak yeni ulaşım bağlantılarının kurulmasını önemsiyoruz. Ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesini hedefliyoruz. Bunlar gelecek dönem için planladığımız çalışmaların sadece bir bölümünü oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda diğer projelerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız. Yapacak çok işimiz var ve bunları başaracağımıza inanıyoruz.” dedi.

“TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN LOJİSTİK ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ”

Ulaşım ve lojistik alanındaki hedeflerine de değinen Takva, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Van-Habur Karayolu'nun tamamlanması gerekiyor. Demiryolu ulaşımının kesintisiz hale gelmesi gerekiyor. Ticaretin gelişmesi için lojistik altyapımızı güçlendirmek zorundayız. Van'da Kürdistan Bölgesel Yönetimi Temsilciliği kurulmasını da önemsiyoruz. Van-Tahran ve Van-Erbil bölgesel uçuşlarının yanı sıra Van-Bodrum ve Van-Edremit seferlerinin başlamasını istiyoruz. Bu adımlar ticareti ve turizmi doğrudan etkileyecektir.”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Yaklaşan seçimlerde Mavi Liste ile ‘Ortak Akıl Platformu’ vizyonuyla üyelerimizin karşısına çıkıyoruz. Geçmişte değişim dedik ve sözümüzü tuttuk. Şimdi ortak akıl diyoruz. Van'ın geleceğini hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Yapacak daha çok işimiz, ulaşacak daha çok hedefimiz var.”