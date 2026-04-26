MİLLİ Türk Talebe Birliği 'Siyaset Okulu' açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Siyaset dediğimiz şey sadece iktidar mücadelesi değildir. Siyaset, insanı anlama, toplumu inşa etme ve adaleti tesis etme sanatıdır. Siyaseti doğru anlayabilmek için önce insanı anlamak gerekir. Bu noktada siz değerli genç kardeşlerimize büyük görevler düşmektedir. Siyasetle ilgileniyorsanız adaleti merkeze alın. Gücü değil, hakkı savunun" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Türk Talebe Birliği 'Siyaset Okulu' açılış programına katıldı. Programa ayrıca eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarır da katıldı.

‘SİYASET, İNSANI ANLAMA, TOPLUMU İNŞA ETME VE ADALETİ TESİS ETME SANATIDIR'

Açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milli Türk Talebeler Birliği, koordinatlarımızın çizildiği, fikir dünyamızın şekillendiği, dava şuurunun ruhlarımıza sindiği bir adres, bir cemiyettir. Milli Türk Talebe Birliği, yeniden büyük ve güçlü Türkiye’yi, Anadolu’nun saf çocuğunu ayağa kaldıran, dava taşıma ülküsünü geleceğine koyan, Ayasofya’nın zincirlerini kıran, yeniden minarelerinden ezan-ı Muhammediyeleri okutturan milletin adamı, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cemiyetidir, ocağımızdır. Bugün burada konuşacağımız mesele, bir medeniyetin anlamı, bir milletin istikameti ve bir gençliğin omuzlarına yüklenen büyük sorumluluktur. Çünkü siyaset dediğimiz şey sadece iktidar mücadelesi değildir. Siyaset, insanı anlama, toplumu inşa etme ve adaleti tesis etme sanatıdır. Siyaseti doğru anlayabilmek için önce insanı anlamak gerekir. Bu noktada siz değerli genç kardeşlerimize büyük görevler düşmektedir. Siyasetle ilgileniyorsanız adaleti merkeze alın. Gücü değil, hakkı savunun. İlimle uğraşıyorsanız sorgulamaktan korkmayın. Ama köklerinizden de kopmayın. Biz, kökü mazide olan atiyiz. Eğitim hayatınızı sürdürürken sadece kariyer hedefleriyle hareket etmeyin. Aynı zamanda bir anlam ve değer dünyası inşa edin. Unutmayın ki bilgi, hikmetle birleşmediği sürece eksiktir" dedi.

‘BÜYÜK DAVALAR BÜYÜK FEDAKARLIKLAR İSTER’

Bakan Çiftçi, "Kıymetli kardeşlerim, Milli Türk Talebe Birliği bu anlamda Türkiye’nin en önemli fikir ve gençlik merkezlerinden biridir. Milli Türk Talebe Birliği sadece bir öğrenci organizasyonu değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun da taşıyıcısıdır. Bu çatı altında yetişen gençler, Türkiye’nin siyasi, kültürel ve akademik hayatında önemli roller üstlenmiştir. Bu başarısının arkasında ise güçlü bir fikir disiplini ve sağlam bir eğitim anlayışı yatmaktadır. Muhterem Başkanımızın öncülüğünde yetişen nesiller sadece bilgiyle değil, aynı zamanda inanç, şuur ve sorumluluk bilinciyle de donatılmışlardır. Bugün sizler de aynı mirası devralıyorsunuz. Milli Türk Talebe Birliği’nden yetişen gençlerin hedefi ve ideali şu olmalı: ‘Ben de ileride, inşallah bana imkân, fırsat verildiğinde bir Recep Tayyip Erdoğan veya bir İsmail Kahraman olmalıyım’ diye kendilerine istikamet göstermelidir. Sizlere tavsiyem; daha çok okuyun, farklı düşünceleri tanıyın. Ama kendi medeniyetinizin perspektifini de kaybetmeyin. Eleştirin, sorgulayın, tartışın. Ama bunu yaparken ahlaktan ve saygıdan asla taviz vermeyin. Çünkü gerçek entelektüellik sadece bilgi sahibi olmak değil, aynı zamanda erdem sahibi de olmaktır. Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye’nin geleceği sizlerin ellerinde şekillenecek. Sizler güçlü olursanız Türkiye de güçlü olacak. Sizler bilinçli olursanız Türkiye de bilinçli olacak. Unutmayın ki büyük davalar büyük fedakarlıklar ister, büyük idealler de büyük sorumluluklar yükler. Şunu da unutmayın ki bu millet, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelmiş, nice badireleri atlatmış bir millettir" dedi.