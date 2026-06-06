Teknik arıza nedeniyle çağrı merkezinin 06.06.2026 (bugün) saat 19.00'a kadar kullanılamayacağını duyuran VASKİ, arıza bildirimlerinin WhatsApp ihbar hattı üzerinden yapılmasını istedi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN İHBARLAR YAPILACAK

VASKİ'den yapılan açıklamada; “Değerli vatandaşlarımız, Teknik bir arıza nedeniyle 185 Çağrı Merkezimiz bugün saat 19.00'a kadar hizmet veremeyecektir. Su patlağı, su kesintisi, basınç aracı talebi ve diğer tüm arıza bildirimlerinizi 0552 185 01 85 numaralı WhatsApp İhbar Hattımız üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.” Denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Bildirimlerinizin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için açık adresinizi; mahalle, cadde/sokak, bina ve daire numarası bilgileriyle birlikte eksiksiz olarak belirtmeniz önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”