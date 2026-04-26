2’nci Lig Beyaz Grup'ta ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1’inci Lig’e yükselen Batman Petrolspor, bugün oynanan son hafta maçıyla ligin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.

Batman Petrolspor, ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek 1'inci Lig’e yükseldi. Bugün son hafta maçında Batman Şehir Stadyumu'nda Kepezspor'u konuk eden Batman Petrolspor, rakibini 6-0 mağlup ederek sezonu 83 puanla kapattı. Oynanan son hafta maçından sonra Batman Şehir Stadyumu'nda kupa töreni düzenlendi. Madalyaları takdim edilen futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Kutlamaya Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Mehmet Hakan Toy ve yönetimi, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve il protokolü katıldı. Futbolcular kupa sevincini taraftarla beraber yaşadı.

MEHMET HAKAN TOY: BATMAN'IN TAMAMI BAYRAM HAVASINDA

Taraftarın çok mutlu olduğunu söyleyen Petrolspor Kulüp Başkanı Mehmet Hakan Toy, “Çok mutluyuz. Her şeyden önce Batman halkı 24 yıl sonra gelen şampiyonluğu çok ciddi bir coşkuyla karşıladı. Gerçekten şampiyonluk yolunda sadece yönetimin, futbolcuların, teknik heyetin değil, şehrin tamamının, tüm bileşenlerinin katkısı ve etkisiyle aslında bütünleşerek bu şampiyonluk geliyor. Dolayısıyla Batman'ın tamamı bayram havasında. Takımlarını kucakladılar. Ciddi bir coşku var. 24 yıl sonra 1’inci Lig’e çıkmanın coşkusu çok güzel. Taraftarlarımız çok mutlu. Gayet mutluyuz. Batman Petrolspor'un önünün çok açık olduğuna inanıyoruz. İnşallah belirlediğimiz hedeflere doğru gideceğiz" dedi.

CEMAL KAYA: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Petrolspor Basın Sözcüsü Cemal Kaya, “Şehre 24 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. 24 sene az bir süre değil bu ligler için. Bu kupanın anlamı şehir için çok mantıklı ve anlamlı. Neden diyecek olursanız, çocuklarımız artık Petrolspor kültürüyle büyüyecek. Yine bu kupayı tüm Batmanlılara, Petrolspor sevdalılarına, tüm halkımıza armağan ediyorum. Çok sağ olun. Bizim hedefimiz 1’inci Lig ve üstüydü. 1’inci Lig hedefimize ulaştık. Varan bir elimizde. Çok sağlam, altyapısı düzgün, modern tesisleşmesi hızlı bir şekilde devam eden bir yapıyla devam ediyoruz ki bu konuda hedefimiz Süper Lig. Önümüzdeki yıl birinci ligde çok fark yaratacağımızı da belirtmek istiyorum” diye konuştu.