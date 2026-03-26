Van’da geleceğin çevreci nesillerinin yetişmesi için hayata geçirilen projeye bir yenisi eklendi. Vangölü Aktivistleri, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği yaparak “Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı” çerçevesinde öğrencilere Van Gölü, çevre bilinci ve doğa farkındalığı konularında eğitimler verilmesini öngören protokolü imzaladı.

Yaklaşık beş yıldır havzadaki birçok lisede on binlerce öğrenciye ulaşan Vangölü Aktivistleri Derneği, imzalanan protokol ile çalışmalarını daha yaygın ve güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği kurucu başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dr. Erdoğan Özel, bu adımın gelecek nesillerin Van Gölü’nü tanıyan, koruyan ve sahip çıkan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Dr. Özel, “Gelecek nesillere Van Gölü’nü koruma bilincini kazandırmak, sadece çevre için değil, kentimizin kültürel ve ekonomik geleceği için de kritik öneme sahip.” dedi. Ayrıca sürece verdikleri desteklerden dolayı İl Müdürleri Turgay Şişman ve Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na teşekkürlerini iletti.

Projeler kapsamında öğrencilere, Van Gölü’nün ekosistemi, su kaynaklarının korunması ve çevre dostu uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarılacak.