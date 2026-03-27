Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Açıklanan bu verilere göre Şubat 2026’da Türkiye genelinde 9 bin 432 şirket kuruldu, bu dönemde Van’da ise 33 şirket kurulumu gerçekleşti.

Şubat 2026’da Türkiye genelinde 149 kooperatif ve bin 470 gerçek kişi ticari işletme faaliyetlerine başlarken, 2 bin 252 şirket ile 51 kooperatif tasfiye sürecine girdi. Yine bu dönemde kapanarak faaliyetlerini durduran işletmelerin; bin 621’i şirket, 46’sı kooperatif ve bin 743’ü ise gerçek kişi ticari işletmeden oluştu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye genelinde kurulan toplam şirket sayısı 9 bin 131 olarak kayıtlarda yer alırken, kapanan şirket sayısı ise bin 720 olmuştu.

VAN’DA KAPANAN VE AÇILAN ŞİRKET SAYISI

Van özelinde ise 2026 Şubat ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre azalarak 33 bandında kaldı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van’da 39 şirket kurulmuştu.

Van’da Şubat 2026’da kurulan kooperatif sayısı 3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 19 olarak raporda yer aldı. Bu dönemde Van’da 7 şirket ise tasfiye edildi. Yine bu dönemde Van’da kapanan şirket sayısı 7 olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 3 olarak açıklandı. Van’da bu dönemde kapanan kooperatif olmadı ve tasfiye edilmedi.

Van’da 2026 yılının ilk iki ayında kurulan toplam şirket sayısı 95 olurken, bu süreçte kepenk indiren işletme sayısı ise 14 olarak kaydedildi. Bu iki aylık dönemde, illere göre kurulan şirketlerin sermaye dağılımında Van’ın toplam sermaye tutarı 331 milyon 150 bin TL olarak kayıtlara geçti.