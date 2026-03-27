Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 3 milyon 460 bin TL olan 116 adet gümrüksüz kaçak eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli H.B. (49) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

