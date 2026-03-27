Van İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda, Edremit ilçesinde belirlenen bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada 85 kilo 100 gram metamfetamin ile 5 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

