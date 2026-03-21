AK Parti Van İl Başkanlığı, bayram dolayısıyla teşkilat mensuplarını bir araya getiriyor. Yapılan duyuruya göre, teşkilat bayramlaşma programı bugün saat 13.00’te Edremit’te bulunan Edremit Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek.

Programa, partinin il ve ilçe teşkilatlarında görev alan tüm mensupların davetli olduğu belirtildi. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmesi amacıyla düzenlenen buluşmada, teşkilat üyelerinin bir araya gelerek bayramlaşması bekleniyor.

AK Parti teşkilatının yoğun katılım göstermesi öngörülen programda, partililerin hem bayramlaşacağı hem de istişarelerde bulunacağı ifade edildi. Etkinliğin, teşkilat içindeki dayanışmayı güçlendirmesi amaçlanıyor.