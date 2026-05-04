Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma birçok konuyu görüştüğümüz toplantımızı tamamladık. Dün yaşanan fırtınan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız durumu yakından takip ediyor. Hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar.

"TÜRKİYE BÖLGESİNİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ"

Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır.

Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen ve dostlarına destek veren bir Türkiye var. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren, savaşın yıkıcı etkilerini en az düzeyde tutuyoruz.

"26 SEKTÖRDE İHRACATIMIZ YÜKSELDİ"

Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü bir performans sergiledi. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu. İhracatımızın detaylarına baktığımızda, umutvar bir durumla karşılaşıyoruz. 26 sektörde ihracatımız yükseldi. Otomotiv liderliğini sürdürürken kimyevi maddeler ikinci elektrik elektronik üçüncü hazır giyim ise dördüncü oldu.

Bin 18 firmamız yurt dışına ilk kez ürün satma başarısı göstermiştir. Bu ihracat rakamları takdire şayandır. Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. Nisan ayı ihracat ayı verilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi, 64,2 milyar dolar gelirle kapatmıştık.

2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimizin yılın ilk çeyreğinde arttı. Yine bu dönemde turist sayımız da arttı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olsun.

İŞSİZLİK ORANI AZALDI

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı. İstihdam sayımız 226 bin kişi arttı. İstihdamız oranımız ise 0,3 puan arttı. Keza iş gücü sayımız mart ayında bir önceki aya göre 135 bin kişi arttı. İş gücüne katılım oranımız da arttı.