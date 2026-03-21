Van’da Ramazan Bayramının ikinci gününde birçok noktadaki fırın nöbetçi olarak hizmet vermeyi sürdürecek ve Vanlılar taze ekmeğe ulaşabilecek.
Farklı lokasyonlarda açık olacak fırınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek çıkarmaya başlayacak.
Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından edinilen bilgilere göre Van’da bayramın 2. günü nöbetçi olacak fırınlar ve mevkileri şu şekilde;
2. GÜN AÇIK FIRINLAR
1- Göktat Unlu Mamülleri – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı
2- Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Cad.
3- Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mah., Sebze Hali civarı
4- Yusufoğlu Ekmek Fabrikası – Çohaz Petrol yanı
5- Ünselli Trabzon – Erciş Yolu üzeri
6- Büyükşehir Unlu Mamülleri – Akköprü Mah., Hıdırellez Cad.
7- Akköprü Taş Ekmek – Akköprü Mahallesi
8- Aldemir Taş Ekmek- Altıntepe Mahallesi
9- Köylüm Ekmek Fabrikası – İstasyon Mahallesi
10- Haktan Unlu Mamülleri – Şabaniye Mah., Şabaniye Cad.
11- Başit Ekmek Fırını - Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi
12- Dural Taş Ekmek – Serhat Mah., Milli Egemenlik Cad.
13- Pastacı Cevdet Usta Taş Ekmek – Seyit Fehim Arvasi Mah., Doğu Cad.
14- Yasin Oğlu Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi Ulu Camii karşısı
15- Öz Elif Unlu Mamülleri - Gölbaşı Caddesi
16- Başak Taş Ekmek – Alipaşa Cad.
17- İskele Ekmek Fabrikası- Şerefiye Mahallesi, Ferit Melen Caddesi
18- Cello Taş Ekmek - İkinisan Caddesi Nacaroğlu Baklavaları yanı
19- Başak - İpekyolu Caddesi
20- Özgül Taş Ekmek - Artos İş Merkezi arası
21- Nur Güneş- Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Doğu Caddesi