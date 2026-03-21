Van’da Ramazan Bayramının ikinci gününde birçok noktadaki fırın nöbetçi olarak hizmet vermeyi sürdürecek ve Vanlılar taze ekmeğe ulaşabilecek.

Farklı lokasyonlarda açık olacak fırınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek çıkarmaya başlayacak.

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından edinilen bilgilere göre Van’da bayramın 2. günü nöbetçi olacak fırınlar ve mevkileri şu şekilde;

2. GÜN AÇIK FIRINLAR

1- Göktat Unlu Mamülleri – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı

2- Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Cad.

3- Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mah., Sebze Hali civarı

4- Yusufoğlu Ekmek Fabrikası – Çohaz Petrol yanı

5- Ünselli Trabzon – Erciş Yolu üzeri

6- Büyükşehir Unlu Mamülleri – Akköprü Mah., Hıdırellez Cad.

7- Akköprü Taş Ekmek – Akköprü Mahallesi

8- Aldemir Taş Ekmek- Altıntepe Mahallesi

9- Köylüm Ekmek Fabrikası – İstasyon Mahallesi

10- Haktan Unlu Mamülleri – Şabaniye Mah., Şabaniye Cad.

11- Başit Ekmek Fırını - Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi

12- Dural Taş Ekmek – Serhat Mah., Milli Egemenlik Cad.

13- Pastacı Cevdet Usta Taş Ekmek – Seyit Fehim Arvasi Mah., Doğu Cad.

14- Yasin Oğlu Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi Ulu Camii karşısı

15- Öz Elif Unlu Mamülleri - Gölbaşı Caddesi

16- Başak Taş Ekmek – Alipaşa Cad.

17- İskele Ekmek Fabrikası- Şerefiye Mahallesi, Ferit Melen Caddesi

18- Cello Taş Ekmek - İkinisan Caddesi Nacaroğlu Baklavaları yanı

19- Başak - İpekyolu Caddesi

20- Özgül Taş Ekmek - Artos İş Merkezi arası

21- Nur Güneş- Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Doğu Caddesi