Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek programda, vatandaşlar doğayla iç içe bir ortamda bir araya gelerek Hıdırellez’in coşkusunu yaşayacak.

7 Mayıs tarihinde Eski Van Şehri Horhor Bahçesi’nde düzenlenecek etkinlikler saat 09.00’da başlayıp 15.00’e kadar devam edecek. Gün boyu sürecek program kapsamında konserler, çocuklara yönelik etkinlikler ve birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlar da sunulacak.

Bolluk, bereket ve dostluk temasıyla düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.