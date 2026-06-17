Bahçesaray Kaymakamı ve aynı zamanda Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Harun Arslanargun, Çankırı’nın Çerkeş ilçesine kaymakam olarak atandı. Arslanargun’un yerine ise Amasya’nın Taşova ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Salih Kartal getirildi.

Bu atamayla birlikte Bahçesaray Belediyesi’nde de kayyum görevi el değiştirmiş oldu. Yeni kaymakam Salih Kartal’ın önümüzdeki günlerde ilçede görevine başlayarak belediye başkan vekilliği görevini de devralması bekleniyor.

Son yıllarda merkezi idare tarafından yönetilen Bahçesaray Belediyesi’nde yaşanan bu değişiklik, ilçe kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Yeni kaymakamın ilçedeki kamu hizmetleri, yatırımlar ve belediye çalışmaları konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Salih Kartal Kimdir?

1994 yılında Erzurum’da doğan Salih Kartal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

20 Nisan 2021 tarihinde Iğdır Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Kartal, Iğdır’daki il stajının ardından Bingöl ve Zonguldak’ta mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajlarını tamamladı. Daha sonra Diyarbakır’ın Silvan ve Balıkesir’in Altıeylül ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarında bulundu.

Sivas’ın Akıncılar ve Kayseri’nin Akkışla ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerini yürüten Kartal, bakanlık merkez stajının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı dil eğitimi amacıyla İngiltere’nin Nottingham kentine gönderildi. Burada yaklaşık 8 ay süreyle eğitim alan Kartal, mesleki gelişimini uluslararası düzeyde sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 18 Ekim 2024 tarihli onayıyla Amasya’nın Taşova ilçesine kaymakam olarak atanan Salih Kartal, 23 Ekim 2024 tarihinde görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile şimdi de Van’ın Bahçesaray ilçesine atanarak ilçenin yeni kaymakamı ve belediye başkan vekili oldu.