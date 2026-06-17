17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Türkiye genelinde çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Van'da görev yapan kaymakamlar ve vali yardımcıları da yeni görev yerlerine atandı.

Kararname ile Van'ın çeşitli ilçelerinde görev yapan 7 kaymakam ile 2 vali yardımcısının görev yerleri değişti.

Van'dan Ayrılan Kaymakamlar

Kararnameye göre;

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İzmir'in Menderes ilçesine kaymakam olarak atandı.

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Samsun'un Vezirköprü ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Erzurum'un Pasinler ilçesine kaymakam olarak atandı.

Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine kaymakam oldu.

Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesine kaymakam olarak atandı.

Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Bursa'nın Orhaneli ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, Giresun'un Piraziz ilçesine kaymakam olarak atandı.

Vali Yardımcılarının Görev Yerleri Değişti

Kararname kapsamında Van Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Van Vali Yardımcısı Önder Koç ise Tokat'ın Zile ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.