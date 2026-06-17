VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından İhale İlanı)



MADDE 1- Mülkiyeti/Tasarrufu Van Büyükşehir Belediyemize ait ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıdaki tabloda yeri ve diğer nitelikleri belirtilen 6 ayrı yerde 13 adet elektrikli araç şarj istasyonu KDV dâhil her soket için 2.000,00 TL sabit kira bedeli ile birlikte ciro gelir kar payı oranı üzerinden idaremize ödenmesi koşuluyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi doğrultusunda (açık teklif usulü ile) 24/06/2026 tarih ve saat 10:00‘da bir bütün olarak 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

S.

NO KONUMU (MAHALLE-YERİ) ENLEM,

BOYLAM (Alan) Adet Teknik Kapasitesi MUHAMMEN BEDEL (TL) Komisyonun 1 Aylık Yüzdelik Kar Payı Değeri

1

Etkinlik Parkı (Yalı Mah. Sahil Yolu Bulvarı) İpekyolu/VAN 38°30'50.43″N 43°19'4.54″E

2 22 kW AC

4.000,00 TL

% 20

2

Park 65 (Eminpaşa Mah. Sahil Yolu Bulvarı) Edremit/VAN 38°28'23.86″N 43°19'19.46″E 3 22 kW AC 6.000,00 TL % 20 1 120 kW DC (En az) 4.000,00 TL % 20 3 Sahil Yolu Zabıta Noktası (Eminpaşa Mah. Sahil Yolu Bulv) Edremit/VAN 38°29'16.30″N 43°19'28.14″E

2

22 kW AC

4.000,00 TL

% 20 4 Eski DSİ Yerleşkesi Millet Bahçesi (Eminpaşa Mah. Havaalanı Yolu ) Edremit/VAN 38°28'21.00″N 43°20'49.93″E

2

22 kW AC

4.000,00 TL

% 20 5 Fidanlık Parkı 1. Etap Otopark (Eminpaşa Mah. Fidanlık Yolu 1.Sk.) Edremit/VAN 38°28'28.73″N 43°19'43.67″E

1

22 kW AC

2.000,00 TL

% 20 6 Van Büyükşehir Belediyesi Açık Otoparkı (Seyit Fehim Arvasi Mah.Özdemir Sok) İpekyolu/VAN 38°29'22.40″N 43°24'7.71″E 1 22 kW AC 2.000,00 TL % 20 1 120 kW DC (En az) 4.000,00 TL % 20

İhalede 120 kW DC olarak belirlenen araç şarj istasyonları alt yapının yeterli olması durumunda kiracı tarafından ihtiyaca göre hiçbir işleme ve izne gerek duymadan daha yüksek kW araç şarj istasyonu kurulumu yapılabilir. Bu işlemlerden oluşacak tüm masraflar ve sorumluluk kiracıya aittir.



MADDE 2- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Gerçek ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler:

2.1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

2.2- İkametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden- e Devlet çıktısı olabilir),

2-3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-4- Kiralanacak yerin yer görme belgesi,

2-5- Şartname bedeli (50.000,00 TL) Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırdığına dair makbuz,

2-6- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Yeni alınmış olmalı)

2-7- % 3 Geçici Teminat bedeli olan 54.000,00 TL’nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının Halk Bankası Van Şubesindeki TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz (teminat mektubunda ihale tarihi ve ihale konusu yazılı olmalı),

2-8- Borcu yoktur yazısı (Belediyemizin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacaktır),

2- 9- Devlet ihalelerine katılmaktan (EKAP) yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

2-10- İhaleye vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

2-11- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

2-12- EPDK’nın yayınladığı yürürlükteki şarj hizmetleri yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak şarj ağı işletme lisansına sahip olması, lisansın aslının veya noter onaylı sureti veya sertifikalı şarj istasyonu işletmecisi olduğuna ilişkin sertifika aslı veya noter onaylı sureti.

2-13- ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Belgesi ve ISO 45001 (İş Güvenliği) Belgesi. İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır.

MADDE 3- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 4- Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde en geç ihale günü 24/06/2026 tarih ve saat 10:00’na kadar Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilecektir.

Not: Tüm belgelerin aslı veya Noter onaylı olması zorunludur. İlan Olunur.

