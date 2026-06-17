17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Van'da önemli görev değişiklikleri yaşandı. Birçok kaymakam ve vali yardımcısının farklı illere atanmasının ardından Van'a yeni mülki idare amirleri görevlendirildi.

Kararnameyle Van'ın ilçelerine yeni kaymakamlar atanırken, Van Valiliği bünyesine de üç yeni vali yardımcısı ile bir hukuk müşaviri görevlendirildi.

Van'ın İlçelerine Yeni Kaymakamlar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında;

Ordu Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Gürpınar Kaymakamlığına atandı.

Sinop Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, Erciş Kaymakamlığı görevine getirildi.

Adıyaman Gerger Kaymakamı Mesut Bolat, Özalp Kaymakamlığına atandı.

Bingöl Adaklı Kaymakamı Abdullah Sarı, Çatak Kaymakamlığı görevine getirildi.

Denizli Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Başkale Kaymakamlığına atandı.

Amasya Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Bahçesaray Kaymakamlığı görevine getirildi.

Sinop Vali Yardımcısı Aslı Osman Bulat ise Gevaş Kaymakamlığına atandı.

Van Valiliğine Üç Yeni Vali Yardımcısı

Kararnameyle Van Valiliği bünyesine de önemli atamalar gerçekleştirildi.

Kırıkkale Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Van Vali Yardımcılığına atandı.

Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser, Van Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Van Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Van Valiliğine Hukuk Müşaviri Ataması

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Hatay Vali Yardımcısı Resul Yıldırım da Van Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandı.

Van'da Yönetim Kadroları Yenileniyor

Yayımlanan kararname ile Van'ın birçok ilçesinde kaymakamlık makamlarında değişiklik yaşanırken, Van Valiliği bünyesindeki üst düzey yönetim kadrolarında da önemli yenilenmeler gerçekleştirildi. Yeni atanan kaymakam ve vali yardımcılarının önümüzdeki günlerde görevlerine başlayarak devir teslim işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Kararnameyle birlikte Van'ın ilçe yönetimleri ve valilik kadrolarında kapsamlı bir değişim yaşanırken, yeni görevlendirilen mülki idare amirlerinin kentteki kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.