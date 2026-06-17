Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van’ın birçok ilçesinde ve valilik bünyesinde önemli değişiklikler yaşandı. Kararname kapsamında kente atanan isimler arasında ise iki kadın mülki idare amiri özellikle dikkat çekti.

Van Vali Yardımcılığı görevine atanan Fidan Bozkır ile Gürpınar Kaymakamlığı görevine getirilen Fatma Turhan Keser, Van’ın yeni yönetim kadrosunda öne çıkan isimler oldu.

Van Vali Yardımcılığına Fidan Bozkır Atandı

Kararname ile Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Fidan Bozkır, Van Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunan Bozkır, yeni görev yeri olan Van’da ilin yönetiminde söz sahibi olacak isimlerden biri olacak. Özellikle kamu yönetimi alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken Bozkır, Van Valiliği bünyesinde görev yapacak kadın mülki idare amirleri arasında yer aldı.

Gürpınar’ın Yeni Kaymakamı Fatma Turhan Keser

Van’da dikkat çeken bir diğer atama ise Gürpınar Kaymakamlığına yapılan görevlendirme oldu.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Fatma Turhan Keser, yayımlanan kararname ile Van’ın en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar’ın kaymakamı olarak atandı.

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Gürpınar’ın yönetimini üstlenecek olan Keser, ilçenin yeni mülki idare amiri olarak görev yapacak.

Van Yönetiminde Kadın İmzası Güçleniyor

Son yıllarda mülki idare teşkilatında kadın yöneticilerin sayısı giderek artarken, son kararname ile Van’a yapılan atamalar da bu değişimin önemli örneklerinden biri oldu.

Van Vali Yardımcılığı görevine getirilen Fidan Bozkır ile Gürpınar Kaymakamlığına atanan Fatma Turhan Keser, kentin yönetim kadrolarında kadın temsilinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevlendirilen iki ismin önümüzdeki günlerde Van’daki yeni görevlerine başlaması bekleniyor.