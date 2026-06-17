Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde, Mektebim Koleji karşısında meydana geldi. Plakası, sürücüsünün kimliği ve marka modeli henüz öğrenilemeyen bir araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.